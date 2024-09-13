На Полтавщине водитель сбила двух женщин и проехалась по ним

В Полтавской области 7 сентября произошел смертельный наезд. Водитель парковала автомобиль, но сбила двух женщин. Одна из них погибла на месте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 10:00 в поселке Машевка. Сейчас водителю уже избрали меру пресечения.

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На Полтавщине водитель сбила пешеходов

Как сообщили в полиции, 7 сентября около 10:00 произошел наезд на двух женщин. Инцидент произошел на улице Независимости в поселке Машевка Полтавской области.

По предварительным данным, Chevrolet Cruze под управлением 52-летней водительницы во время парковки сбил двух женщин-пешеходов – 51 и 48 лет. В результате полученных травм 48-летняя женщина скончалась на месте аварии. Другая женщина госпитализирована. В полиции не сообщали о состоянии потерпевшей, но местные СМИ пишут, что женщина в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии и наезда на пешеходов. Полиция устанавливает все детали инцидента.



Женщина сбила пешеходов во время парковки / Фото Нацполиция

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Водителю, которая сбила пешеходов, уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Так, суд отправил женщину под домашний арест в ночное время суток сроком на 60 суток.