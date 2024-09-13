Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 вересня близько 10:00 у селищі Машівка. Нині водійці вже обрали запобіжний захід.

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На Полтавщині водійка збила пішоходів

Як повідомили у поліції, 7 вересня близько о 10:00 стався наїзд на двох жінок. Інцидент стався на вулиці Незалежності в селищі Машівка Полтавської області.

За попередніми даними, Chevrolet Cruze під керуванням 52-річної водійки під час парковки збив двох жінок-пішоходів – 51 та 48 років. Унаслідок отриманих травм 48-річна жінка померла на місці аварії. Іншу жінку госпіталізовано. У поліції не повідомляли про стан потерпілої, але місцеві ЗМІ пишуть, що жінка у важкому стані.

Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії та наїзду на пішоходів. Поліція встановлює всі деталі інциденту.



Жінка збила пішоходів під час паркування / Фото Нацполіція

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Водійці, яка збила пішоходів, вже повідомили про підозру й обрали запобіжний захід. Так, суд відправив жінку під домашній арешт в нічний час доби строком на 60 діб.