В Одесской области не разминулись грузовик и пассажирский автобус: пострадали почти 20 человек

В Одесской области 29 сентября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате столкновения транспорта пострадали 17 пассажиров.

Столкновение произошло на перекрестке

Инцидент произошел около 07:30 между селом Визирка и поселком Новые Биляры в Одесской области. Автобус и фура ехали по трассе Одесса – Южное.

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По предварительным данным, водитель грузовика разворачивался на перекрестке у пункта приема зерновых продуктов. В ходе этого маневра он допустил столкновение с автобусом, в салоне которого находились 45 пассажиров.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. В полиции добавили, что движение транспорта на этом участке дороги не затруднено.



В Одесской области произошло ДТП, в котором пострадали 17 человек / Фото полиции



Столкнулись грузовик и автобус

ДТП с маршруткой в Киеве

Масштабное ДТП произошло 19 сентября в Киеве на Воздухофлотском проспекте. Водитель автомобиля Mercedes-Benz въехал в двигавшуюся впереди маршрутку. В результате столкновения водитель общественного транспорта не справился с управлением и наехал на электроопору.

Из-за этого пострадали 23 пассажира, среди которых и трое детей. 28-летний водитель автомобиля был задержан и заключен под стражу. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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