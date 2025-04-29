Известно, что водитель грузовика, врезавшегося в спасателей, гражданин Украины. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в МИД.

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ДТП под Варшавой

Согласно сообщению посольства Украины в Польше, в ночь на 29 апреля возле села Давиды Мазовецкого воеводства (10 километров от Варшавы) произошли два дорожно-транспортных происшествия на скоростной дороге S2 (на пересечении с дорогой S79).

Первое ДТП: автобус, двигавшийся по маршруту Минск – Вроцлав врезался в энергопоглощающие барьеры и перевернулся. В транспортном средстве находились 27 человека, в частности 26 пассажиров и водитель. Посольство сейчас проверяет количество пострадавших граждан Украины.

Второе ДТП: во время проведения спасательных работ на месте первой аварии в пожарную машину врезался грузовик и перекрыл движение автотранспорта. Водитель грузовика украинец.

В результате обоих происшествий 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести:

12 пассажиров автобуса;

водитель грузовика;

двое пожарных.

В МИД отметили, что всех пострадавших госпитализировали. Также указывается, что движение по дороге S2 приостановлено. На месте работают экстренные службы.

"Консульское должностное лицо находится на месте происшествия и оказывает необходимое содействие", – добавили в МИД.

Другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, который предоставил автоперевозчик.

В МИД добавили, что по состоянию на сейчас обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало.

Также Посольство Украины в Польше принимает меры для проверки данных о наличии украинцев среди пострадавших.