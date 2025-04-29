Відомо, що водій вантажівки, що врізався у рятувальників, є громадянином України. Про це в коментарі 24 Каналу розповіли в МЗС.

Дивіться також Автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері: кількість постраждалих зросла

ДТП під Варшавою

Відповідно до повідомлення посольства України в Польщі, в ніч на 29 квітня поблизу села Давіди Мазовецького воєводства (10 кілометрів від Варшави) сталися дві дорожньо-транспортні пригоди на швидкісній дорозі S2 (на перетині з дорогою S79).

Перша ДТП: автобус, що рухався за маршрутом Мінськ – Вроцлав, врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. В транспортному засобі перебувало 27 людей, зокрема 26 пасажирів та водій. Посольство наразі перевіряє кількість постраждалих громадян України.

Друга ДТП: під час проведення рятувальних робіт на місці першої аварії в пожежну машину врізалася вантажівка та перекрила рух автотранспорту. Водій вантажівки є українцем.

Внаслідок обох подій 15 осіб зазнали тілесних ушкоджень різних ступенів важкості:

12 пасажирів автобуса;

водій вантажівки;

двоє пожежників.

В МЗС зазначили, що всіх постраждалих госпіталізували. Також вказується, що рух дорогою S2 тимчасово призупинено. На місці працюють екстрені служби.

"Консульська посадова особа перебуває на місці події та надає необхідне сприяння", – додали в МЗС.

Інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, який надав автоперевізник.

В МЗС додали, що станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України щодо цього не надходило.

Також Посольство України в Польщі вживає заходів для перевірки даних щодо наявності українців серед постраждалих.