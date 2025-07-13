Смертельное ДТП в Одесской области: 19-летний водитель выехал на встречную полосу движения

Около 13:00 в воскресенье, 13 июля, на одной из улиц села Усатово Одесского района произошло ДТП. В результате ДТП погиб 19-летний парень, еще два человека – в больнице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Там устанавливают обстоятельства происшествия, транспортные средства изъяты для проведения ряда экспертиз.

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Что известно о ДТП в Усатово?

По предварительной информации, 19-летний водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault под управлением 46-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

Водитель Toyota погиб, а водитель Renault вместе с 55-летней пассажиркой с различными телесными повреждениями госпитализировали. У пострадавшего мужчины отобрали биологические образцы для проверки на возможное опьянение.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Напомним, 10 июля вблизи города Судовая Вишня Яворивского района Львовской области произошло ДТП. 23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево, после чего транспортное средство перевернулось. На месте происшествия погибли пассажирки – 25-летняя львовянка и 23-летняя жительница Ровенской области, врач-интерн Иванна Клиценко.