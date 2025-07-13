Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Там встановлюють обставини події, транспортні засоби вилучено для проведення низки експертиз.

Дивіться також На Київщині авто покотилося з узбіччя і на смерть переїхало 9-річного хлопчика

Що відомо про ДТП в Усатовому?

За попередньою інформацією, 19-річний водій легкового автомобіля Toyota не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. Унаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Renault під керуванням 46-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку.

Водій Toyota загинув, а керманича Renault разом із 55-річною пасажиркою з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували. У постраждалого чоловіка відібрали біологічні зразки для перевірки на можливе сп'яніння.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, 10 липня поблизу міста Судова Вишня Яворівського району Львівської області сталася ДТП. 23-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у дерево, після чого транспортний засіб перекинувся. На місці події загинули пасажирки – 25-річна львів'янка та 23-річна жителька Рівненської області, лікарка-інтерн Іванна Кліценко.