Все – из-за нарушения правил дорожного движения. Ведь водителю показалось, что можно проскочить на красный свет. И это притом, что на мотоцикле он был не один.

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Влетел в людей на бешеной скорости

В момент, когда мотоциклист проезжал на красный свет светофора, ему наперерез выехал красный автомобиль. Именно столкновение с его капотом на большой скорости привело к трагическим последствиям.

На видео, опубликованном начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андреем Небытовым, видно, как мгновенно изменилась траектория движения транспорта нарушителя. Более того, в результате этого водитель и его пассажир полетели в одном направлении, а мотоцикл – в другом, прямо в толпу на пешеходном переходе.

Еще раз призываю неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Будьте сознательны и осторожны!

– подчеркнул Андрей Небытов.

Пять человек нуждались в госпитализации

Также на опубликованных фото видны и последствия ужасного ДТП. Так, капот красной легковушки был сильно изуродован, а сам мотоцикл разорвало на части.

Однако пол беды, если бы пострадала только техника. К сожалению, в результате необдуманного поступка травмы получили и люди. Так, по предварительным данным, все пострадавшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

Как подчеркнул Андрей Небытов, из-за ДТП в госпитализации нуждались водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, находившихся на обочине.

ДТП в Одесской области завершилось смертью

Отметим, что накануне в Одесской области, в селе Гвоздавка Вторая, произошло другое ужасное ДТП с участием мотоцикла. Однако оно завершилось смертью человека.

Там нетрезвый 16-летний подросток на мотоцикле, с которым находился 14-летний пассажир, не справился с управлением и наехал на забор возле дома. У водителя диагностировали ушибы, ссадины и политравму. Однако пассажир, к сожалению, получил травмы несовместимые с жизнью. Подросток скончался в карете скорой помощи.