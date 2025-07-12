Водитель Bolt в наркотическом опьянении сбил девушку в Виннице: пострадавшую госпитализировали
- В Виннице водитель Bolt в состоянии наркотического опьянения сбил 22-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавшую госпитализировали.
- Водителя задержали, автомобиль помещен на штрафплощадку, открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.
В Виннице 12 июля утром произошло дорожно-транспортное происшествие. В городе водитель на скорости совершил наезд на девушку-пешехода.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.
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Что известно о ДТП в Виннице 12 июля?
В полиции рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 июля на улице А. Первозванного. 32-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Во время освидетельствования у мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения. Водителя задержали в процессуальном порядке. Он будет находиться в изоляторе временного содержания до сообщения о подозрении и избрании меры пресечения,
– отметили правоохранители.
Пострадавшую девушку госпитализировали.
Полицейские отметили, что по факту ДТП было открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет. Автомобиль виновника ДТП был помещен на штрафплощадку.
Стоит отметить, что в полиции не сообщали, что это был именно водитель Bolt. Об этом стало известно из кадров аварии, которые распространяли местные СМИ.