Праздновали день рождения и поехали провожать кума: новые детали жуткого ДТП в Винницкой области

Вечером 22 августа в Винницкой области произошло жуткое ДТП. "Жигули", в которых находились 12 человек, врезались в грузовик. Появились новые детали, от которых мороз по коже.

Известно, что семья Криворучко в селе Бродецкое Хмельницкого района 22 августа праздновала день рождения маленького Саши. Мальчику исполнилось всего два года. Позже вечером он вместе с родными погибнет в жутком ДТП.

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Праздновали большой семьей

По имеющимся данным, в доме были родители Саши – 23-летний Руслан, а также его жена Елена. К ним в гости пришла семья Дмитрия, 31-летнего старшего брата. Были его жена Юлия, а также дети – 12-летняя Марина, 10-летняя Алина, 8-летняя Карина и 4-летний Максим. Также на празднике были младшая сестра Дмитрия и Руслана – 12-летняя Валя, их мама Елена из Немирова и кум из села Клетинка.

Приближался вечер, и кум решил собираться домой. Вся семья принялась везти его на стареньких "Жигулях". Сейчас никто не может объяснить, почему решили буквально "упаковать" легковушку. Для понимания, за рулем был Руслан, в салоне сидели все взрослые. Известно, что в багажнике машины обустроили третий ряд сидений для детей.

Все двенадцать человек сели в автомобиль и двинулись, но не слишком далеко заехали. Вблизи села Бродецкое и произошло жуткое ДТП.

Похоронили десятерых из одной семьи

Жители Бродецкого шокированы ДТП, которое произошло накануне. 23 августа, в День флага, там похоронили сразу десять членов одной семьи. Родственники забрали еще двоих.

"Это ужасная трагедия, плачут и переживают все, кто их знал. Елена работала у нас в магазине "Дешевле всех", продавала вещи. Это было до декрета. В последнее время она была дома со своим маленьким сыном Сашей", – вспоминает местная жительница, знавшая Елену.

Братьев вспоминают с теплом

Местные жители только добрыми словами вспоминают братьев Руслана и Дмитрия. Говорят, что они работали в деревне, приходили на помощь соседям: рубили дрова, чистили дворы, занимались приведением в порядок, подрезали деревья.

Очень трудолюбивые ребята были. Они как две обезьянки на деревьях, то и дело – и все подрезали, почистили. Никогда и никому не отказывали в помощи. Дима с женой и детьми жили в своем доме, а Руслан с Еленой как раз делали ремонт в доме. У обоих были старенькие автомобили, они им нужны были для работы,

– рассказывает один из соседей.

Известно, что старшие дети Дмитрия и Юлии учились в местной школе. По словам одной из учительниц, детишки учились средне. Несмотря на это, они старались, не прогуливали уроки и были аккуратными.

Жуткое ДТП в Винницкой области: что известно