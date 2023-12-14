Легковушка врезалась в поезд и вылетела в кювет: в Винницкой области произошло смертельное ДТП

В Винницкой области легковой автомобиль столкнулся с поездом. Полиция начала расследование по факту нарушения правил дорожного движения.

Трагедия произошла вечером 13 декабря в селе Степановка. Она унесла жизни двух человек.

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Роковое упрямство

По данным ГСЧС, водитель автомобиля Chery на регулируемом железнодорожном переезде не захотел пропустить пассажирский поезд первым, в результате чего произошло столкновение. В то же время, как пишут в СМИ, 71-летний водитель на красный сигнал светофора выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с дизельным поездом.

Обстоятельства ДТП будет выяснять полиция.

Известно, что после столкновения авто отбросило в кювет, в результате чего водитель погиб на месте происшествия. Его пассажирку зажало в салоне легковушки. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшую и передали медикам. Однако женщину спасти не удалось, она умерла.

Смертельное ДТП в Винницкой области / Фото ДСНС

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