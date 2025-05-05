В ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный Полтавского ТЦК

В пятницу, 2 мая, на трассе Кременчуг – Полтава неподалеку Мачух произошло жуткое ДТП. В аварии погиб полицейский Анатолий Ильяшенко и сержант Виктор Боровко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Полтавщины и Полтавский областной ТЦК.

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Что известно о погибших служащих на Полтавщине

Отмечается, что погибшему полицейскому было 23 года, а военнослужащему – 36.

Анатолий Ильяшенко служил в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители, которые больше не дождутся его дома. "Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь", – отзываются о нем коллеги.

Анатолий Ильяшенко погиб в ДТП / фото полиции Полтавщины

Виктор Боровко еще после выпуска из школы прошел срочную службу в полку специального назначения Президента Украины. В 2015 году подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. В рядах 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады участвовал в АТО.

Также военный основал и стал руководителем военно-патриотического клуба "ШТУРМ – 2", а также был одним из организаторов лагеря "Диброва".

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения Виктор вернулся в родную 25 бригаду. Военный участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК и СП.

"Есть у людей войны нет ни 9 лет, ни 2 года, для них войны в Полтаве совсем нет. Есть некоторые люди проклинают, есть люди, которые говорят, что моя очередь пришла. Мы выполняем свой долг – как выполняли на передке, так выполняем и здесь, в тылу" – рассказывал в 2023-м году Виктор Владимирович в общении с журналистами.

Виктор Боровко погиб в ДТП / Полтавский областной ТЦК

Отмечается, что Анатолий и Виктор погибли при исполнении служебных обязанностей. Местные СМИ пишут, что в полицейском авто, которое и попало в аварию, всего было четыре человека, один из которых – гражданский. Произошло лобовое столкновение полицейского авто и легковушки. Предварительно, гражданский и еще один патрульный получили травмы.