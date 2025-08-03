В субботу, 2 августа, 32-летний житель Житомира совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП руководитель двухколесника погиб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.

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Что известно о смертельном ДТП в Житомире?

Правоохранители рассказали, что ДТП произошло 2 августа около 15:10 на улице Восточной в Житомире. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1.

Смертельное ДТП в Житомире: смотрите фото Нацполиции

Предварительно, 32-летний житель Житомира, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП руководитель двухколесника, 14-летний житель Житомира, получил телесные повреждения. К сожалению, мальчика спасти не удалось, он умер в автомобиле экстренной помощи,

– объяснили обстоятельства правоохранители.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Житомирского районного управления полиции в рамках уголовного производства, открытого за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Правоохранители изъяли автомобиль Audi. Согласно результатам исследования в крови водителя легковушки алкоголя обнаружено не было.

Что в полиции рассказали о правилах безопасности?

Правоохранители призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности.

Водителям автомобилей напомнили: чтобы иметь возможность контролировать транспортное средство и вовремя избежать дорожного происшествия, нужно выбрать безопасную скорость движения и помнить о присутствии на дорогах значительного количества двухколесных транспортных средств. Стоит заметить, что такие руководители являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому следует относиться к ним с уважением.

Водителям двухколесников напомнили, что важно быть крайне внимательными и осторожными. "Не выполняйте рискованные маневры на дороге и сигнализируйте о своих намерениях изменить направление движения знаками, понятными другим водителям. Используйте защитные шлемы и другие приспособления, что помогут снизить риск травмирования в случае дорожных инцидентов", – отметили в полиции.