В Житомире несовершеннолетний велосипедист погиб под колесами легковушки
- В Житомире 2 августа 32-летний мужчина на автомобиле Audi совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, что привело к смерти последнего.
- Полиция открыла уголовное производство, изъяла автомобиль для расследования, и призвала участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.
- Исследование показало, что в крови водителя алкоголя не было, а правоохранители отметили важность безопасной скорости и взаимоуважения на дорогах.
В субботу, 2 августа, 32-летний житель Житомира совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП руководитель двухколесника погиб.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.
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Что известно о смертельном ДТП в Житомире?
Правоохранители рассказали, что ДТП произошло 2 августа около 15:10 на улице Восточной в Житомире. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1.
Смертельное ДТП в Житомире: смотрите фото Нацполиции
Предварительно, 32-летний житель Житомира, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП руководитель двухколесника, 14-летний житель Житомира, получил телесные повреждения. К сожалению, мальчика спасти не удалось, он умер в автомобиле экстренной помощи,
– объяснили обстоятельства правоохранители.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи Житомирского районного управления полиции в рамках уголовного производства, открытого за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Правоохранители изъяли автомобиль Audi. Согласно результатам исследования в крови водителя легковушки алкоголя обнаружено не было.
Что в полиции рассказали о правилах безопасности?
Правоохранители призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности.
Водителям автомобилей напомнили: чтобы иметь возможность контролировать транспортное средство и вовремя избежать дорожного происшествия, нужно выбрать безопасную скорость движения и помнить о присутствии на дорогах значительного количества двухколесных транспортных средств. Стоит заметить, что такие руководители являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому следует относиться к ним с уважением.
Водителям двухколесников напомнили, что важно быть крайне внимательными и осторожными. "Не выполняйте рискованные маневры на дороге и сигнализируйте о своих намерениях изменить направление движения знаками, понятными другим водителям. Используйте защитные шлемы и другие приспособления, что помогут снизить риск травмирования в случае дорожных инцидентов", – отметили в полиции.