Смертельное ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса произошло 8 мая на Житомирщине вблизи села Николаевка на трассе Киев – Чоп.

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Трагическая гибель волонтеров

Сначала появилась информация о гибели Виталия Дубаса, у которого осталось 6 малолетних детей. Впоследствии сообщили о втором погибшем волонтере – 22-летнем Борисе Голоде. Он был жителем Белзской общины, однако работал и волонтерил парень в Червонограде.

В Червоноградском городском совете также прокомментировали гибель Бориса Голода.

Не хватит слов, чтобы выразить поддержку и соболезнования родным и близким Бориса Голода. Светлая память Волонтеру, чья молодая жизнь так несправедливо оборвалась..

– говорится в сообщении.

Волонтер совместно с другими мастерами ремонтировал машины для военных и ездил с гуманитарными грузами на передовую.

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