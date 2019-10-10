В центре Киева перевернулась скорая с пациентом: видео

На перекрестке Антоновича и Жилянской случилась авария со скорой. В результате ДТП спецмашина медиков перекинулась набок.

В момент аварии в салоне скорой находилась бригада медиков и пациент. Как сообщает сайт Сегодня, все они смогли выбраться самостоятельно.

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На кадрах видно, что спецмашина медиков ехала с проблесковыми маячками, в то время, когда легковушка в нее врезалась. Водитель легковушки также не пострадал.



Пациент и медики смогли выбраться самостоятельно / segodnya.ua

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