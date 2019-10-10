17:31
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      В центре Киева перевернулась скорая с пациентом: видео

      59 Читати новину українською
      ДТП Киев 10.10.2019 – видео как скорая перевернулась с пациентом
      В спецмашину врезалась легковушка / ukr.segodnya.ua

      На перекрестке Антоновича и Жилянской случилась авария со скорой. В результате ДТП спецмашина медиков перекинулась набок.

      В момент аварии в салоне скорой находилась бригада медиков и пациент. Как сообщает сайт Сегодня, все они смогли выбраться самостоятельно.

      Читайте также: Маршрутка столкнулась с грузовиком в Запорожье: есть жертвы, много пострадавших

      На кадрах видно, что спецмашина медиков ехала с проблесковыми маячками, в то время, когда легковушка в нее врезалась. Водитель легковушки также не пострадал.


      Пациент и медики смогли выбраться самостоятельно / segodnya.ua

      В центре Киева в результате ДТП перевернулась скорая – смотрите видео полиции с камеры наблюдения

       

      blog_ava
      Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и приметы праздника
      сегодня
      57625
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 405
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 15:37 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Емал Набі 178
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1298
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 154
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 5737
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук