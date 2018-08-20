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ДТП с автобусом в Польше: водителю-украинцу избрали меру пресечения

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ДТП в Польше с украинцами
ДТП в Польше с украинцами / tvn24

Водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, арестовали на 3 месяца. Такое решение принял районный суд Перемышля.

Накануне его допросили в прокуратуре, после чего предъявили обвинение. Мужчина своей вины не признал. В ночь на 18 августа в селе Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде автобус с украинскими номерами попал в жуткое ДТП.

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Из-за превышения допустимой скорости автобус занесло на сложном повороте. Он покатился вниз 30-метровым отвесом. Автобус вез туристов из Львова в Вену, и на момент аварии в нем находилось 54 человека. Трое людей погибли. Еще полсотни получили травмы. Сейчас в больнице остается 36 человек. Некоторых украинцев, которые ранее находились в отеле, уже привезли обратно в Украину.

19 августа водителя автобуса, гражданина Украины 42-летнего Николая Л., допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения, информирует "Польское радио". Мужчина своей вины не признает. Допрос подозреваемого длился более 4 часов. К слушанию привлекли переводчика.

Заместитель окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипец сообщила, что, по словам водителя, дорога была тяжелой, а он не был знаком с этим маршрутом. Мужчина утверждает, что когда увидел знак, который сообщал о серпантинах, ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 километров в час вообще не заметил.

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По данным судебной экспертизы, которую провели для выяснения деталей резонансной аварии, водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенное в этом месте. По предварительным данным, это было 75 километров в час.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы ДТП в Польше с украинцами Новости Польши
Источник: 24 канал
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