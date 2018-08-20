ДТП з автобусом у Польщі: водієві-українцеві обрали запобіжний захід

Водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, арештували на 3 місяці. Таке рішення ухвалив районний суд Перемишля

Напередодні його допитали у прокуратурі, після чого висунули звинувачення. Чоловік своєї вини не визнав. В ніч на 18 серпня в селі Лещава-Долішня у Перемишльському повіті автобус з українськими номерами потрапив у жахливу ДТП.

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Через перевищення допустимої швидкості автобус занесло на складному повороті. Він покотився вниз 30-метровим схилом. Автобус віз туристів зі Львова до Відня і на момент аварії у ньому перебувало 54 людини. Троє людей загинули. Ще півсотні отримали травми. Зараз у лікарні залишається 36 людей. Деяких українців, які раніше перебували в готелі, вже привезли назад в Україну.

19 серпня водія автобуса, громадянина України 42-річного Миколу Л. допитали як підозрюваного і пред’явили йому звинувачення, інформує "Польське радіо". Чоловік своєї провини не визнає. Допит підозрюваного тривав понад 4 години. До слухання залучили перекладача.

Заступниця окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипєц повідомила, що, за словами водія, дорога була важкою, а він не був ознайомлений із цим маршрутом. Чоловік стверджує, що коли побачив знак, який повідомляв про серпантини, їхав зі швидкістю приблизно 50-60 кілометрів за годину, а знаку про обмеження швидкості до 30 кілометрів за годину взагалі не помітив.

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За даними судової експертизи, яку провели для з'ясування деталей резонансної аварії, водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці. За попередніми даними, це було 75 кілометрів на годину.