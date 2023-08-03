Какие нардепы неоднократно распространяли сообщения пропагандистских телеграмм-каналов: анализ ЧЕСНО

Главная проблема телеграмм – пабликов состоит в их полной анонимности. Рядовому украинцу невозможно отследить реального владельца. Именно поэтому россияне активно используют его в продвижении пропаганды.

Журналисты обнаружили, что некоторые нардепы рекламируют пророссийские паблики, выступающие по мосту между украинским сегментом и пропагандистами. Они вносят в головы украинцев нужны России тезисы.

Смотрите также "Украинцы заслужили войну": разбираем на примере Толкачева, как роспропаганда отравляет наш мозг

Связи пророссийских каналов с политиками

Народные депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский активно репостят сообщения из пророссийских телеграмм – пабликов, таких как "Резидент" и Легитимный". Кроме этого, "Резидент" упоминал Бужанского более 220 раз, а Дубинского – более 180.

Как заявляло СБУ, эти каналы напрямую координируются из России. Согласно анализу журналистов, эти два паблика являются "мостом" между украинцами и пропагандистскими телеграммами – каналами. Кроме "Легитимного" и "Резидента" в список пропагандистских каналов вошли еще более 30 пабликов.

Открыт на "Резидента" советовал подписаться и глава налогового комитета Даниил Гетьманцев – уже после заявления СБУ о связях с Россией.

Указанные каналы активно накручивают аудиторию, что характерно и для Дубинского. На "Легитимном" ночью 15 июля за час подписалось более 12 тысяч аккаунтов. Уже на следующую ночь, также через час, более 10 тысяч подписались на "Резидента"

Пророссийские нарративы из уст украинцев