Журналісти виявили, що деякі нардепи рекламують проросійські пабліки, які виступають мостом між українським сегментом і пропагандистами. Вони вносять в голови українців потрібні Росії тези.

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Зв'язки проросійських каналів з політиками

Народні депутати Олександр Дубінський та Максим Бужанський активно репостять дописи з проросійських телеграм – пабліків, таких як "Резидент" та Легитимный". Окрім цього, "Резидент" згадував Бужанського понад 220 разів, а Дубінського – понад 180.

Як заявляло СБУ, ці канали напряму координуються з Росії. Згідно з аналізом журналістів, ці два пабліки є "мостом" між українцями та пропагандистськими телеграм – каналами. Окрім "Легитимного" та "Резидента" до списку пропагандистських каналів ввійшли ще понад 30 пабліків.

Відкрито на "Резидента" радив підписатися й очільник податкового комітету Данило Гетьманцев – вже після заяви СБУ про зв'язки з Росією.

Вказані канали активно накручують аудиторію, що характерно і для Дубінського. На "Легитимного" вночі 15 липня за годину підписалися понад 12 тисяч акаунтів. Уже наступної ночі, також за годину, понад 10 тисяч підписалися на “Резидента”

Проросійські наративи з вуст українців