Блогерка з Одеси неодноразово у соцмережах озвучувала проросійські наративи, частина з яких була відверто українофобськими.

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Деталі справи блогерки Марії Лещенко

Згідно з вироком Приморського районного суду від 10 липня за свої антиукраїнські заяви блогерка не зможе посісти державну посаду протягом 10 років.

Нагадаємо, дівчина у своїх роликах у соцмережах часто робила неоднозначні заяви. Наприклад, Лещенко стверджувала, що вона – "людина миру" та їй "плювати під яким прапором жити". Також під час трансляції в TikTok вона заявляла, що "Одеса – це не Україна".

Блогерка стверджувала, що нібито війна вигідна Україні, бо вона "бабки рубить". Окрім цього, в пості вона зазначала, що "ще у 2014 зливала все росіянам".

Дуже сподіваюся, що на ракетах, які будуть летіти в Україну буде написано "За Кримський міст",

– писала Лещенко.

У тому ж відео Лещенко назвала українців "заздрісною поганню" та заявила, що "справедливість перемогла".

Проросійські заяви Марії Лещенко: дивіться відео

У вироку зазначається, що блогерка визнала свою вину, а пости публікувала "на емоціях". Лещенко не знала, що за це загрожує кримінальна відповідальність і обіцяє більше так не робити.

Суд кваліфікував заяви Лещенко як колабораційну діяльність, тобто публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора. Максимальним покаранням за цією статею є заборона на 15 років працювати у держорганах. Однак, заклики блогерки могли визначити і як виправдання збройної агресії, за що загрожувало до 3 років позбавлення волі.

Покарання за проросійську діяльність