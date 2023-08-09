В среду, 9 августа, СМИ написали, что народному избраннику Александру Дубинскому объявили о подозрении. Впоследствии они отметили, что судебное заседание по избранию меры пресечения парламентарию состоится 10 августа.

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Заседание по мере пресечения Дубинскому

Следует отметить, что избрание меры пресечения после объявления подозрения является обычной процедурой. Оно проходит в кратчайшие сроки после того, как это подозрение гражданину вручили правоохранители. Только в крайних случаях заседания переносят.

Ему действительно сообщили о подозрении. И завтра (10 августа – 24 Канал) в Печерском райсуде в 10:00 ему будут выбирать меру пресечения,

– написали журналисты со ссылкой на собственные источники.

Обратите внимание! На вечер 9 августа не было официальных сообщений от Офиса генпрокурора или Государственного бюро расследований о вручении подозрения Дубинскому. Об этом пишут СМИ. Также сам нардеп в своих соцсетях не раз комментировал допросы, на которые приходилось ходить в последние дни.

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