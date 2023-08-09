У середу, 9 серпня, ЗМІ написали, що народному обранцю Олександрові Дубінському оголосили про підозру. Згодом вони зазначили, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу парламентарю відбудеться 10 серпня.
Дивіться також Дубінський незаконно виїхав за кордон: скандальний нардеп прибув на допит до ДБР
Засідання щодо запобіжного заходу Дубінському
Слід зазначити, що обрання "запобіжки" після оголошення підозри є звичайною процедурою. Воно відбувається в найкоротші терміни після того, як цю підозру громадянину вручили правоохоронці. Лише у крайніх випадках засідання переносять.
Йому дійсно повідомили про підозру. І завтра (10 серпня – 24 Канал) у Печерському райсуді о 10:00 йому будуть обирати запобіжний захід,
– написали журналісти з посиланням на власні джерела.
До теми Інфокілер, який "любить швидкість": все про скандали Дубінського, за якого взялися СБУ та ДБР
У чому звинувачують нардепа
- Вочевидь, було оголошено підозру Олександрові Дубінському за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про підроблення офіційних відомостей.
- Найсуворіша санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати державні посади або займатися певною діяльністю.
- Окрім того, розслідувачі запевняють, що Дубінський під приводом вивезення на лікування батька за кордон насправді поїхав відпочивати до дівчини в Барселону, що в Іспанії.
- Сам нардеп свою провину заперечує та усі звинувачення відкидає. Він вважає цю ситуацію "цирком", що організували проти нього зацікавлені особи. Зокрема, звинуватив Дубінський Офіс Президента.