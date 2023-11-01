Дубинский помог брату жены уехать за границу: новые обыски у депутата и подельников
ДБР и СБУ 1 ноября пришли с обысками в приемную и подельников народного депутата Александра Дубинского по факту незаконной переправки гражданина за границу, к которой тот может быть причастен.
Заметим, что в ДБР и СБУ указывают, что проводят обыски у народного депутата, при этом не называют его имя. В то же время ряд СМИ и, в частности, Схемы пишут, что речь об Александре Дубинском. Утром мы уже писали, что правоохранители наведались с обысками к нему.
Смотрите также "Оставьте себе на память": Дубинский отказался под повестки
Теперь у ДБР сообщили, что обыски проходят по делу о схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
Как "провернул" схему Дубинский
По данным следствия, нардеп организовал схему и использовал для этого свою общественную организацию "Медиаоборона" – через нее вносил нужных людей в систему "Путь" якобы волонтеров.
Таким образом, ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей жены. Родственник по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, а затем должен был перегнать личную машину нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в столицу Австрии Вены.
СБУ заявляет, что часть документов, необходимых для бегства за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.
Дубинскому грозит до 7 лет неволи
Учитывая обстоятельства, генеральный прокурор открыл уголовное производство по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины, совершенной народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.Внимание. Сегодня, 1 ноября, следователи проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.
Правоохранители проводят одновременно 7 обысков у Дубинского и подельников / Фото ДБР
Что этому предшествовало
- 3 августа правоохранители проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
- В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться к 10 июля. В то же время в конце июля девушка народного избранника публиковала фото с ним из Барселоны.
- 9 августа Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.