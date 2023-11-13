Дубинский оказался российским агентом: сеть буквально взорвалась мемами на позывной "Буратино"
13 ноября народный депутат Александр Дубинский получил подозрение в государственной измене. Как выяснилось, он был агентом российских спецслужб и имел позывной "Буратино", что изрядно развеселило сеть.
Пользователи сети активно продуцировали мемы, высмеивая ранее запомнившегося фразой "Мама любит скорость" депутата. Теперь же у него есть все шансы полюбить запах тюремной камеры, которая на годы может заменить ему испанские курорты, на которых он отдыхал во время полномасштабного вторжения.
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Сеть щедро высмеяла Дубинского-"Буратино"
Вот наши коллеги из NGL.media вспомнили дерзкое фото Дубинского из Верховной Рады. Он, собственно, пришел на следующий день после расследования его автопарка, в футболке с мемной фразой "Мама любит скорость". Теперь же на фотожабе надпись немного изменили, и звучит она теперь так: "Мама, я доп***елся". Больше нечего добавить.
Фото Дубинского из Верховной Рады обновили / Фото NGL.media
Конечно, не обошлось без буквалистики. Вот вам мэм, в котором Дубинский идеально превратился в Буратино. Того самого героя, в честь которого народный депутат / российский агент получил позывное. В конце концов Дубинский, которого люди полюбили за то, что он был лицом команды расследователей проекта "Деньги", сначала оказался самым обычным лжецом. А потом – предателем страны.
Дубинский идеально превратился в Буратино / Скриншот
Движение "Честно" не злопамятное, но имеет хорошую память. В нем заметили, что Александр Дубинский судился против движения, чтобы его исключили из Реестра Предателей. На воре шапка очень хорошо горела.
Движение "Честно" вспомнило иск Дубинского / Скриншот
Тем временем в нашем любимом паблике "Баба и кот" констатировали, что "мама больше не любит скорость". Пожалуй, и сам Дубинский больше не сможет насладиться скоростью. Разве что скоростью принятия решения по его аресту и отправке за решетку на пожизненное.
"Баба и кот" констатировали, что "мама больше не любит скорость" / Скриншот
Далее оставим вам еще несколько забавных картинок, а также подробнее расскажем о самом подозрении Дубинскому.
Дубинский – агент "Буратино" / Забавные мемы из сети
Собственно, в СБУ рассказали, что совместно с ДБР собрали доказательства государственной измены со стороны Дубинского. Отмечают, что он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России.
Основная задача этой организации – расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России,
– говорится в заявлении СБУ.
По данным правоохранителей, финансирование сети достигало более 10 миллионов долларов США. За эти деньги нардеп и соучастники сети распространяли фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины.