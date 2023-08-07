Дубинский вышел из допроса недовольным: снова начал рассказывать о "политическом заказе"
Источник:Александр Дубинский
7 августа нардеп Александр Дубинский побывал на допросе в Государственном бюро расследований. После выхода из здания Дубинский начал рассказывать о "политическом заказе" со стороны Зеленского и Ермака.
По словам скандального нардепа, работники ДБР ничего не спрашивали у него. Они вроде бы пытаются помешать ему заниматься тем, чем он занимается. Свои путешествия за границу Дубинский, однако, не смог адекватно объяснить.
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Дубинский недоволен допросом
Александр Дубинский сообщил, что теперь вынужден каждый день ходить на допросы, где, по его словам, у него "ничего не спрашивают". Он должен появиться в ДБР еще 8 и 9 августа.
Александр Дубинский не подбирал цензурные слова и назвал цель следователей "тактикой за**ать". Он уверен, что Государственное бюро расследований просто мешает ему работать. Кроме этого, Дубинский снова начал рассказывать о якобы "политическом заказе" и выдал целый спич об Андрее Ермаке и Владимире Зеленском.
При этом никаких объяснений по поводу заграничной поездки на отдых Александр Дубинский не дал. ДБР изучает именно основания выезда нардепа за границу и каким образом подписывал документы, будучи не в Украине.
Скандальный Александр Дубинский: что известно
- Ранее сообщалось, что Александр Дубинский уехал в Барселону к своей девушке. В качестве повода он использовал сопровождение своего больного отца для лечения. По информации правоохранителей, больной отец вернулся в Украину без нардепа.
- К Дубинскому пришли силовики с обыском. Ему инкриминируют подделку документов и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах.
- В январе 2021 г. США ввели санкции против нардепа за причастность к сети зарубежного влияния, связанной с Россией. Его обвиняют в распространении пророссийских нарративов.
- Дубинского заметили в связях с пророссийскими телеграмм-каналами. Он активно репостил сообщения из пабликов "Легитимный" и "Резидент", а те, в свою очередь, рекламировали его.