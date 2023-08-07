Дубинский вышел из допроса недовольным: снова начал рассказывать о "политическом заказе"

7 августа нардеп Александр Дубинский побывал на допросе в Государственном бюро расследований. После выхода из здания Дубинский начал рассказывать о "политическом заказе" со стороны Зеленского и Ермака.

По словам скандального нардепа, работники ДБР ничего не спрашивали у него. Они вроде бы пытаются помешать ему заниматься тем, чем он занимается. Свои путешествия за границу Дубинский, однако, не смог адекватно объяснить.

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Дубинский недоволен допросом

Александр Дубинский сообщил, что теперь вынужден каждый день ходить на допросы, где, по его словам, у него "ничего не спрашивают". Он должен появиться в ДБР еще 8 и 9 августа.

Александр Дубинский не подбирал цензурные слова и назвал цель следователей "тактикой за**ать". Он уверен, что Государственное бюро расследований просто мешает ему работать. Кроме этого, Дубинский снова начал рассказывать о якобы "политическом заказе" и выдал целый спич об Андрее Ермаке и Владимире Зеленском.

При этом никаких объяснений по поводу заграничной поездки на отдых Александр Дубинский не дал. ДБР изучает именно основания выезда нардепа за границу и каким образом подписывал документы, будучи не в Украине.

Скандальный Александр Дубинский: что известно