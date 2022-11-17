Гиркин, Дубинский и Харченко получили пожизненное за сбитие "Боинга"
17 ноября 2022 , 16:52Читати новину українською
На Гаагском суде в Нидерландах выносят приговор по делу о сбитии "Боинга" МН17. В 2014 году его сбили с подконтрольной территории так называемой "ДНР".
Тогда все члены экипажа и пассажиры самолета погибли. Суд назначил Дубинскому, Гиркину и Харченко пожизненное заключение за сбитие "Боинга" над Донбассом.
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