Могут содрать до 170 гривен и не за музыку: полиция взялась за кафе, где пели Лепса

В столичном регионе гости одного из кафе решили попеть песни россиянина и путиниста Григория Лепса. Впоследствии в правоохранительных органах констатировали, что открыли административное производство на это кафе. Однако по факту нарушения им порядка проведения расчетов.

Отметим, что речь идет о заведении, которое называется "Дубровка". Расположено оно в селе Погребы Броварского района. Полицейские Киевщины составили протокол об административном нарушении на кафе, однако по статье, не касающейся российской музыки.

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За что хотят привлечь к ответственности заведение

Как пишут силовики и как понятно из распространявшегося в сети видео, мужчина с женщиной в "Дубровке" исполняли песню певца страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу.

Тогда гражданка попросила присутствующих прекратить петь по-русски, на что любители Лепса отреагировали агрессивно.

Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол по части 1 статьи 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

– говорится в сообщении.

Собственно, в этой статье КУоАП говорится о нарушении установленного законом порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Это влечет наложение штрафа на лиц, совершающих такие расчетные операции. Речь идет о сумме от 34 до 170 гривен – то есть от двух до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если такие расчеты осуществляли должностные лица.

В "Дубровке" извинились за песни Лепса

В Украине от лета прошлого года действует закон с номером 7273-д , предусматривающий запрет на русскую музыку в публичных месяцах. Однако в нем не прописано наказание для того, кто решит его нарушить.

Следует сказать, что после того, как об этом инциденте заговорили в сети, администрация кафе решила прокомментировать скандал.

Представители этого заведения, конечно, извинились за песни путинста, однако начали вместе с тем говорить о том, что якобы "не в состоянии следить за каждым посетителем заведения".