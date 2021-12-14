Дуда и Науседа на следующей неделе приедут в Украину на саммит "Люблинского треугольника"
Источник:Якуб Кумох в твиттере
Анджей Дуда и Гитанас Науседа 20 декабря приедут с рабочим визитом в Украину. Президенты Польши и Литвы примут участие в саммите "Люблинского треугольника".
Об этом в своих соцсетях сообщил представитель канцелярии главы польского государства Якуб Кумох.
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Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита "Люблинского треугольника",
– отметил политик.
По словам Якуба Кумоха, президенты Польши, Литвы и Украины обсудят ситуацию по безопасности в регионе.
Зеленский поприветствовал коллег
Владимир Зеленский в своем твиттере подчеркнул, что будет рад приветствовать Анджея Дуду и Гитанаса Науседу в Украине. Глава государства подчеркнул, что ценит "это проявление солидарности и поддержки".
Впервые встретимся лично в формате "Люблинского треугольника". Совместно углубляем стратегическое партнерство,
– добавил он.
Что такое "Люблинский треугольник"Это платформа для трехстороннего сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной. Цель – поддержка вступления нашего государства в Европейский Союз и Североатлантический Альянс и совместное противодействие агрессии России.
Предыдущая встреча "Люблинского треугольника"
- Владимир Зеленский 2 декабря в онлайн-режиме провел переговоры с Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. Они затронули тему миграционного кризиса и опасности возле границы Украины.
- Главы стран были единодушны и в том, что нужно сохранить санкционное давление на Россию. Также политики договорились координировать свои действия насчет скандального газопровода "Северный поток-2".
- Кроме того, Гитанас Науседа и Анджей Дуда отметили прогресс Украины в осуществлении трансформаций – для приближения нашего государства к стандартам Европейского Союза и НАТО.
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Текст публикации Якуба Кумоха:
Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита "Люблинского треугольника" и обсудят ситуацию в нашем регионе.