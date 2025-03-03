Дуда призвал Зеленского все же подписать важное соглашение с США о природных ресурсах

Президент Польши Анджей Дуда предлагает Владимиру Зеленскому вернуться к переговорам с Дональдом Трампом. По мнению польского лидера, США могут предоставить Украине ту необходимую поддержку, которую не может предложить ЕС.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на издание PAP.

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Дуда отреагировал на ссору Зеленского и Трампа

Анджей Дуда убежден, что Украина должна вернуться в Вашингтон и завершить заключение соглашения о природных ресурсах. Польский президент оценивает ссору американского и украинского коллег без лишних эмоций.

Казалось, что будет заключено американо-украинское соглашение, а этого не произошло. Я не знаю, насколько это можно списать на эмоции президента Владимира Зеленского, а насколько это тактические действия. Но факт остается фактом – ситуация остается нерешенной,

– сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что Соединенные Штаты – это "единственное место, где Украина может получить реальную поддержку в решении военного конфликта". В частности, США предоставляют средства на войну, но только это не поможет ее завершить.

В Европе придерживаются мнения, что продолжение переговоров между Украиной и США необходимо. Лидеры стран призывают Владимира Зеленского помириться с Дональдом Трампом. Такое же мнение есть среди некоторых американских чиновников. В то же время другая часть администрации Трампа хотела бы, чтобы Зеленский ушел в отставку.

Интересно, что Дональд Трамп собирается "сказать все как есть" вечером 4 марта. Он анонсировал свое важное заявление, но не сообщил детали.