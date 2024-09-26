"Он знает, что будет проклят": Дуда резко ответил на ядерные заявления Путина

Польский лидер прокомментировал новые ядерные угрозы Путина. Анджей Дуда считает, что глава Кремля понимает, что использование атомного оружия обойдется ему очень дорого.

25 сентября Владимир Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Глава Кремля снова прибегнул к угрозам, а также сообщил о необходимости внести ряд уточнений относительно обстоятельств для применения его страной ядерного оружия. В частности, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

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Повторяет одну и ту же мантру

Президент Польши в интервью прокомментировал заявления Путина. По словам Дуды, российский диктатор не сказал "ничего нового".

Он призвал воспринимать слова главы Кремля "холодно и без паники". Ведь Путин лишь повторил то, что годами было написано в российской военной доктрине, что, мол, Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая ядерные, в случае угрозы для себя.

По мнению Дуды, одновременно Путин и его окружение хорошо понимают, что "тот, кто первым применит ядерное оружие, тот будет проклятым". "Они никогда не избегут этой ответственности, если используют ядерное оружие. Мир никогда им не простит", – подчеркнул политик.

К слову, обновленные ядерные угрозы глава Кремля прозвучали на фоне дискуссии, идущих на Западе по поводу предоставления Украине разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Очевидно, оккупанты пытаются запугать наших союзников и сдержать их действия в поддержку Киева.

В ЕС уже тоже отреагировали на путинское выступление. Там осудили заявления диктатора, назвав их безответственными и неприемлемыми, и отметили неизменную поддержку Украины в войне против России.