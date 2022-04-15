Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам

Глава Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. Они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Ключевые изменения касаются временного допуска к медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

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Закон также даст возможность гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, которые не владеют польским языком. Кроме того, украинские беженцы смогут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

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Законодательные изменения также, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

Отметим, что Польша приняла едва ли не больше всего украинских беженцев. Более того, власть позволила гражданам Украины на законных основаниях жить и работать в Польше сроком до трех лет.

В то же время поляки, принимающие у себя украинских беженцев, получат финподдержку от государства – примерно 8,7 доллара в день, или почти 263 доллара в месяц.

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