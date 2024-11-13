Президент Польши потерял часть среднего пальца: у Дуды объяснили, что случилось

Президент Польши Анджей Дуда получил травму правой руки. Он потерял кончик среднего пальца.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM. Известно, что президент Польши потерял часть пальца "в личное время".

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Как Дуда потерял часть пальца

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Войцех Коларский рассказал, что Дуда травмировал правую руку "в личное время", а не во время исполнения обязанностей главы государства.

Нужна была небольшая операция,

– сообщил Коларский.

Впрочем, представитель Дуды не раскрыл детали ранения и отметил, что "это произошло в личное время, во время домашних дел".

Заметим, что в начале октября Дуда появлялся на публике с бандажом, наложенным на два пальца правой руки. С тех пор польские СМИ обратили внимание, что у президента отек средний палец правой руки и кажется короче остальных.

В частности, некоторые издания сообщали, что Дуда мог травмироваться во время ремонта в новой квартире, ведь известно, что президент любит делать подобную работу собственноручно.