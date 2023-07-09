Жители Луцка устроили овации Дуде и не хотели его отпускать: яркое видео

Президент Польши Анджей Дуда 9 июля посетил Луцк, где почтил память жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. Жители Луцка организовали теплый прием польскому лидеру.

Дуда вместе с Владимиром Зеленским приехал в костел святых Петра и Павла в Луцке. После этого в Луцком костеле началась траурная месса.

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Дуда и Зеленский побывали на траурной мессе

В 11:40 траурная месса завершилась, однако Анджей Дуда продолжил находиться в костеле. Позже президент Польши покинул костел.

На выходе Дуду встретили несколько сотен лучан. Кортеж польского президента с площади провожали аплодисментами.

Кортеж Дуды провели аплодисментами: смотрите видео (Источник видео: Суспильное)

Что известно о визите Дуды и Зеленского в Луцк