Анджей Дуда отметил, что делает все для поддержки Владимира Зеленского. Он также отметил, общаюсь с журналистами, что с президентом Украины у него "политические отношения дружбы".

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Между президентами взаимное уважение

"Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но мы занимаемся политикой. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружен – никто не хочет никому навредить", – сказал Дуда.

По его словам, Владимир Зеленский в "политическом смысле" является его другом. У них крепкие коллегиальные отношения в политике, с "ощущением взаимного уважения". Президент Польши подчеркнул, что делает все, чтобы его (Зеленского – 24 Канал) поддержать.

Дуда рассказал об отношениях с Зеленским: смотрите видео

Тем временем Владимир Зеленский дал интервью изданию BBC. В нем он рассказал, давят ли на Украину международные партнеры, требуя быстрых результатов контрнаступления.

У партнеров разное понимание терминов

Кое-кто хочет и ожидает (результатов контрнаступления – 24 Канал) очень сильно, а кое-кто хочет чего-то такого, как в голливудском кино, но это по-другому происходит. Здесь нет начала сюжета, здесь есть только финал, а в финале будет победа,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, партнеров можно разделить на несколько категорий:

те, которые думают, что Украина умалчивает информацию о проведении контрнаступления;

те, кто предполагает, что он должен начаться ориентировочно через неделю;

те, которые считают, что для "очень больших результатов" требуется еще месяц;

те, кто считает, что ВСУ начали контрнаступление еще месяц назад.

Очень высока цена за те или иные выводы или попытки повлиять на нас – когда начинать что-то, когда продолжать, куда идти. А на весах – жизнь людей. От мнения любого государства или попыток давить, при всем уважении, не будет ничего зависеть,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, полем боя украинские военные будут продвигаться так, как считают правильным.