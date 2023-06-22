Анджей Дуда зазначив, що робить все задля підтримки Володимира Зеленського. Він також зауважив, спілкуюсь з журналістами, що з президентом України у нього "політичні відносини дружби".
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Між президентами взаємна повага
"Ми з президентом Зеленським любимо один одного, але ми займаємося політикою. У нас бувають складні дискусії, але їхній дух завжди дружній – ніхто не хоче нікому нашкодити", – сказав Дуда
За його словами, Володимир Зеленський у "політичному сенсі" є його другом. У них міцні колегіальні взаємини у політиці, з "відчуттям взаємної поваги". Президент Польщі підкреслив, що робить все, "щоб його (Зеленського – 24 Канал) підтримати".
Дуда розповів про стосунки з Зеленським: дивіться відео
Тим часом Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню BBC. У ньому він розповів, чи тиснуть на Україну міжнародні партнери, вимагаючи швидких результатів контрнаступу.
У партнерів різне розуміння термінів
Дехто хоче і очікує (результатів контрнаступу – 24 Канал) дуже сильно, а дехто хоче чогось такого, як в голлівудському кіно, але це по-іншому відбувається. Тут немає початку сюжету, тут є тільки фінал, а в фіналі буде перемога,
– наголосив Зеленський.
За словами глави держави, партнерів можна поділити на кілька категорій:
- ті, які думають, що Україна замовчує інформацію про проведення контрнаступу;
- ті, хто припускає, що він має розпочатися орієнтовно за тиждень;
- ті, які вважають, що для "дуже великих результатів" потрібен ще місяць;
- ті, які вважають, що ЗСУ розпочали контрнаступ ще місяць тому.
Дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас – коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. А на вагах – життя людей. Від думки будь-якої держави або намагань тиснути, при всій повазі, не буде нічого залежати,
– наголосив Зеленський.
За словами глави держави, полем бою українські військові просуватимуться так, як вважають правильним.