Если зверь пожирает человека, его нужно просто застрелить, – Дуда о России

Анджей Дуда заявил, что Россию нужно как можно быстрее остановить. Иначе страна-террористка может захотеть сначала завоевать всю Украину, а впоследствии – пойти дальше.

Дуда подчеркнул, что справедливость на стороне украинцев, защищающих свою свободу, независимость, дом и страну. Героизм украинского народа, героизм украинских воинов заслуживают высочайшего уважения, а также – поддержки.

Обратите внимание Пусть отдадут свои территории России: Дуда раскритиковал страны, предлагающие Украине компромисс

Президент Польши подчеркнул: все прекрасно знают, кто здесь – агрессор, нападающий, бандит. Если Россию не остановить, она пойдет дальше.

Она как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его нужно просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией. Если Россия съест Украину, даже частично, то она бросится на остальную Украину, как только оправится,

– подчеркнул Дуда.

Следующим шагом, по его мнению, Россия пойдет на Польшу, страны Балтии. Дуда предположил, что мир может этого не понимать. В то же время Польша прекрасно понимает это.

Дуда отметил, что международное право будет восстановлено только в одном случае: если Россию вытеснят из всех оккупированных земель Украины.

В России все отреагировали

Не успел Дуда договорить, как из болот начался вой. В этот раз на арену выпустили Дмитрия Медведева. Он оторвался от бутылки, чтобы обозвать страны Запада и посыпать угрозами.