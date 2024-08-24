Дуда прокомментировал использование танков, которые передала Польша, в Курской области

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Президент Польши высказался об использовании там танков, которые передавало его государство.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на День Независимости Украины. Там он высказался о польских танках в Курской области, передает 24 Канал.

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Украина имеет силу

Во время выступления он сказал, что с волнением смотрит, как переданные более года назад танки ПТ-91 сегодня на полях сражений защищают Украину, борются в районе Курска. По его словам, там Украина показывает, что имеет силу, чтобы показать российскому захватчику, что может контратаковать.

Тогда, когда показывает, чего война стоит и является затратной, и что не так, чтобы можно было безнаказанно вторгнуться в Украину и не иметь никаких потерь. Поддерживаем Украину и будем поддерживать,

– подчеркнул польский лидер.

Он пояснил, что поддержка будет и политическая, и милитаристская. Кроме этого, Польша уже обучает наших воинов.

Кроме этого, он пообещал поддержку на пути к членству в ЕС и НАТО.