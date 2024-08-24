Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва на День Незалежності України. Там він висловився про польські танки у Курській області, передає 24 Канал.

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Україна має силу

Під час виступу він сказав, що зі зворушенням дивиться, як передані понад рік тому танки ПТ-91 сьогодні на полях битв захищають Україну, борються в районі Курська. За його словами, там Україна показує, що має силу, щоб показати російському загарбнику, що може контратакувати.

Тоді, коли показує, чого війна коштує і є витратною, і що не є так, щоб можна було безкарно вторгнутись в Україну і не мати жодних втрат. Підтримуємо Україну і будемо підтримувати,

– наголосив польський лідер.

Він пояснив, що підтримка буде і політична, і мілітарна. Крім цього, Польща вже навчає наших воїнів.

Крім цього, він пообіцяв підтримку на шляху до членства в ЄС та НАТО.