Дуда призвал давить на Россию и напомнил об опасности

Страны ЕС не могут игнорировать угрозу для региона, которую представляет Россия. Они должны "солидарно оказывать давление" на нее и поддерживать все необходимые инициативы.

С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия. Об этом пишет "Польское Радио".

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Дуда призвал лидеров государств ЕС укреплять безопасность восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центрально-Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасна Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет,

– сказал польский президент.

Кроме того, Дуда также отметил интенсивное сотрудничество Польши с США. Он отметил, что это – не альтернатива взаимодействию с ЕС, а дополнения и усиления.

"В контексте общей политики безопасности и обороны, на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", – добавил президент Польши.

Какие отношения сейчас у Украины и Польши?

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

О чем договорились Зеленский и Дуда: