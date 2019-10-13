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      Дуда призвал давить на Россию и напомнил об опасности

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      Дуда призвал "солидарно давить на Россию"
      Дуда призвал "солидарно давить на Россию" / PAP

      Страны ЕС не могут игнорировать угрозу для региона, которую представляет Россия. Они должны "солидарно оказывать давление" на нее и поддерживать все необходимые инициативы.

      С таким призывом Дуда выступил на встрече лидеров "Группы Аррайолуш" в Афинах, в которую входят Австрия, Финляндия, Германия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Венгрия и Италия. Об этом пишет "Польское Радио".

      Это интересно: В Польше уже более 1 000 000 украинцев и мы не закрываем перед ними границы, – Дуда

      Дуда призвал лидеров государств ЕС укреплять безопасность восточного фланга НАТО и Европейского Союза.

      Несмотря на то, как оцениваем деятельность НАТО в регионе Центрально-Восточной Европы, мы должны солидарно оказывать давление на Российскую Федерацию. О том, насколько опасна Россия, могут сказать многие государства, которые находятся в непосредственной досягаемости российских баллистических ракет,
      – сказал польский президент.

      Кроме того, Дуда также отметил интенсивное сотрудничество Польши с США. Он отметил, что это – не альтернатива взаимодействию с ЕС, а дополнения и усиления.

      "В контексте общей политики безопасности и обороны, на нашу поддержку могут рассчитывать все инициативы, которые будут синергичными для НАТО, а также будут служить поддержанию и укреплению трансатлантических отношений, а не их маргинализации", – добавил президент Польши.

      Какие отношения сейчас у Украины и Польши?

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

      О чем договорились Зеленский и Дуда:

      • Эксгумационные работы – Зеленский готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.
      • Мемориал примирения – украинский президент также предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.
      • Санкции против России – Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.
      • "Северный поток-2" – Владимир Зеленский подчеркнул, что здесь Украина и Польша говорят на одном языке. Скандальный газопровод "Северный поток-2" глава государства назвал угрозой всей Европе. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Польши Анджей Дуда Новости политики Новости России
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