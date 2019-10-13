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      Дуда закликав тиснути на Росію та нагадав про небезпеку

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      Дуда закликав "солідарно тиснути на Росію"
      Дуда закликав "солідарно тиснути на Росію" / PAP

      Країни ЄС не можуть ігнорувати загрози для регіону, яку становить Росія. Вони повинні "солідарно чинити тиск" на неї та підтримувати усі необхідні ініціативи.

      З таким закликом Дуда виступив на зустрічі лідерів "Групи Аррайолуш" в Афінах, до якої входять Австрія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина та Італія. Про це пише "Польське Радіо".

      Це цікаво: У Польщі вже понад 1 000 000 українців і ми не закриваємо перед ними кордони, – Дуда

      Дуда закликав лідерів держав ЄС зміцнювати безпеку східного флангу НАТО і Європейського Союзу.

      Незважаючи на те, як оцінюємо діяльність НАТО в регіоні Центрально-Східної Європи, ми повинні солідарно чинити тиск на Російську Федерацію. Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато можуть сказати держави, які знаходяться у безпосередній досяжності російських балістичних ракет,
      – сказав польський президент.

      Окрім того, Дуда також відзначив інтенсивну співпрацю Польщі із США. Він наголосив, що це – не альтернатива взаємодії із ЄС, а доповнення та підсилення.

      "У контексті спільної політики безпеки і оборони на нашу підтримку можуть розраховувати усі ініціативи, які будуть синергічними для НАТО, а також служитимуть підтримці і зміцненню трансатлантичних стосунків, а не їх маргіналізації", – додав президент Польщі.

      Які стосунки зараз в України та Польщі? 

      Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів Матеушем Моравецьким. Також Зеленський взяв участь в офіційних заходах до роковин початку Другої світової війни у Варшаві.

      Про що домовились Зеленський і Дуда:

      • Ексгумаційні роботи – Зеленський готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь впорядкує українські місця пам'яті на своїй території.
      • Меморіал примирення – український президент також запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення. Президент України наголосив, що немає жодних питань, які б не можна було вирішити діалогом.
      • Санкції проти Росії – Дуда заявив, що санкції проти Росії мають зберігатися, а Україна має повернути собі територіальну цілісність, яка існувала до 2014 року.
      • "Північний потік-2" – Володимир Зеленський наголосив, що тут Україна і Польща говорять однією мовою. Скандальний газопровід "Північний потік – 2" глава держави назвав загрозою усій Європі. Водночас Україна виступає за енергетичну співпрацю в трикутнику "Польща-США-Україна".
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Польщі Анджей Дуда Новини Росії
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