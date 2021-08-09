Это было несколько раз, – Дугарь рассказала, до сих пор ли переписывается с Зеленским
9 августа 2021 , 12:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявлял о переписке с Яной Дугарь. Однако пока они не поддерживают общение.
Об этом военнослужащий и обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета рассказала в эфире 24 канала. Соответствующая переписка, по ее словам, была частной.
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Яна Дугарь, на вопрос о том, до сих пор ли переписывается с Владимиром Зеленским, ответила утвердительно – "Нет".
Это было конфиденциальной перепиской, буквально несколько раз. Пока мы не поддерживаем каких-либо связей,
– сказала Яна Дугарь.
Яна Дугарь о переписке с Владимиром Зеленским: видео
Переписка Зеленского и Дугарь: главное
- 20 мая на пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства Владимир Зеленский рассказал о своей переписке с Яной Дугарь.
- Президент показал переписку одному из журналистов.
- Зеленский сказал, что ему не все равно, если Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко – незаконно осуждены. Говорилось именно о деле убийства журналиста Павла Шеремета.
Президент показал журналисту переписку с Дугарь: смотрите видео