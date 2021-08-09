Про це військовослужбовиця та обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета розповіла в ефірі 24 каналу. Відповідне листування, за її словами, було приватним.

До теми Листування нічого не гарантує, – політолог про зв'язок Зеленського з Дугарь

Яна Дугарь, на запитання про те, чи досі листується з Володимиром Зеленським, відповіла ствердно – "Ні".

Це було конфіденційне листування, буквально кілька разів. Наразі ми не підтримуємо будь-яких зв'язків,

– сказала Яна Дугарь.

Яна Дугарь про листування зі Володимиром Зеленським: відео

Листування Зеленського та Дугарь: головне

20 травня на пресконференції з нагоди другої річниці президентства Володимир Зеленський розповів про своє листування з Яною Дугарь.

Президент показав листування одному з журналістів.

Зеленський сказав, що йому не все одно, якщо Яна Дугарь, Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко – незаконно засуджені. Мовилося саме про справу вбивства журналіста Павла Шеремета.

Президент показав журналісту листування з Дугарь: дивіться відео