Дух – боевой, настроены дать жесткий отпор оркам, – Кличко на блокпостах под Киевом
17 марта 2022 , 21:41Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Виталия Кличко
17 марта мэр Киева Виталий Кличко посетил один из блокпостов в окрестностях Киева. В ходе аудита он отметил боевых дух теробороны.
Об этом Кличко написал в своей телеграме, отметив, что местное население максимально настроено к борьбе с врагом.
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Из видео, которое опубликовал Кличко, видно, что ребята активно учатся и готовятся оборонять город. Сам мэр посетил тренировки территориальной обороны и дал им несколько советов.
Дух у ребят боевой, все настроены дать жесткий отпор оркам, если те сунутся в Киев,
– подытожил он.
Кличко посетил блокпосты в окрестностях Киева: смотрите видео
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