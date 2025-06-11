На фронте погиб скандальный российский хакер, который вел нелегальный кибербизнес из тюрьмы

На войне ликвидирован российский хакер. Речь идет о, вероятно, Евгении Данилове, известном как DukeEugene, который был администратором активного киберпреступного рынка darknet.ug.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о скандальном российском хакере

DukeEugene продавал дорогие инструменты для взлома Android другим преступникам. В Bloomberg отметили, что мужчина откровенно заявил, что направляется на фронт войны против Украины.

Также известно, что Данилов был администратором активного киберпреступного рынка darknet.ug, обеспечивал незаконные сделки, управляя финансовым экскроу-сервисом, и продавал собственное банковское вредоносное ПО.

В частных чатах, которые Intel471 предоставила Bloomberg, DukeEugene признался, что руководил своей киберпреступной сетью из российской тюрьмы, где отбывал 11-летний срок за преступления, связанные с хакерством, утечками коммерческих данных и участием в организованной преступной группировке,

– объяснили в издании.

Мужчина подкупил охрану, чтобы иметь доступ к интернету и продолжать свою преступную деятельность. Настоящее имя хакера остается спорным. Исследователи выяснили, что доменные имена его хакерских сайтов зарегистрированы на имя женщины Веры Даниловой.

В соцсетях, в частности в Facebook, учетные записи, связанные с DukeEugene, имели имя Евгений Данилов. Это является ключевой зацепкой.

Вероятно, человек присоединился к армии в 2023 году, когда ему предложили служить в армии в обмен на досрочное освобождение из тюрьмы.

В 2023 году российские СМИ объявили о гибели Евгения Данилова в бою.

В то же время DukeEugene "живет дальше". Вредоносные программные обеспечения хакера пользуются спросом в российских форумах.