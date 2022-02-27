Думаю, белорусская армия не будет выполнять преступные приказы, – Арестович

Украина договорилась о переговорах с Россией на украинско-белорусской границе. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не будет выполнять преступные приказы от власти.

По его словам, только 17 тысяч человек из Вооруженных Сил Беларуси (хотя всего их 45 тысяч) способны более или менее выполнять какие-либо задачи.

На тему Ваше командование воспринимает вас как мясо, – Арестович к россиянам и белорусам

"Это капля в море. Поэтому я думаю, что белорусская армия не будет выполнять преступные приказы, тем более российские команды ", – заявил Арестович.

Добавим, что Владимир Зеленский и Александр Лукашенко договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе. Встреча состоится в районе реки Припять.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси взял на себя ответственность за то, что во время процесса визита украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на территории Беларуси, останутся на земле.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.