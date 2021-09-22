Думаю, целились не в меня, а в моральное состояние Зеленского, – Шефир

Помощник президента Сергей Шефир впервые прокомментировал обстрел своего автомобиля. Он убежден, что это должен быть "сигнал" Владимиру Зеленскому.

Мол, таким образом главу государства и его близкое окружение хотели запугать. Об этом Шефир рассказал на брифинге главы МВД относительно обстрела.

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Цель – моральное состояние президента

Помощник Зеленского отметил, что в случившемся, бесспорно видит только одну цель. Дело, мол, совсем не в нем, а в том, что он является близким другом политика.

Цель – президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать,

– убежден Шефир.

Он также сообщил подробности о нападении. Водитель, получив ранение, продолжал ехать, чтобы оторваться от нападавших. Именно это, по мнению Шефира, и спасло им жизнь.

Шефир является давним другом Зеленского

Шефир, как и президент Зеленский, родом из Кривого Рога. Осенью 1995 года Сергей вместе со старшим братом Борисом организовали в родном городе фестиваль КВН. Тогда они и пригласили действующего главу государства в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Так началась их многолетняя дружба.

Позже они вместе переехали в Москву, где жили и работали в одной квартире и выводили свою команду КВН к победе в высшей лиге. В 2003 году лидеры команды "95 квартал" решили создать собственную медиакомпанию с одноименным названием и вернулись в Киев.

Обратите внимание! Когда Зеленский пришел к власти, СМИ писали, что он может возглавить его администрацию. Впрочем, в мае 2019 года он стал первым помощником президента