Думаю, что он выздоровеет, – Арестович рассказал о реабилитации Леонида Кравчука

Алексей Арестович рассказал, что реабилитация первого президента Украины Леонида Кравчука в Германии проходит успешно. Спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе убежден, что политик непременно выздоровеет.

Родственники первого президента просят не комментировать состояние его здоровья. Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Реабилитация успешна

Арестович рассказал, что по словам родственников Леонида Кравчука, реабилитация проходит успешно. Однако внештатный советник Владимира Зеленского не уверен, вернется ли первый президент в Украину до конца года.

Кроме того, Арестович добавил, что лично общался с Кравчуком перед операцией, которую ему сделали на сердце. Тогда политик якобы не слишком позитивно оценивал шансы на успех операции.

Перед операцией он сказал, когда я с ним общался, что процент на успех не так велик – 86 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно, я думаю, что он выздоровеет,

– заявил Арестович.

Также внештатный советник президента добавил, что после завершения реабилитации Леонид Кравчук сам будет решать, продолжать ли работу на посту главы Трехсторонней контактной группы.

Что известно о состоянии здоровья Кравчука