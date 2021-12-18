Думаю, не случайность, – Кравчук не исключает, что партию Разумкова будет финансировать Ахметов

Дмитрий Разумков еще в ноябре подтвердил, что будет создавать собственную политсилу. Кто ее будет финансировать – пока неизвестно. Однако в "Слуге народа" не исключают, что к этому причастен Ринат Ахметов.

Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?". Она пояснила, что обычно такие партии финансируют именно олигархи.

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"По моему опыту, такие партии финансируют очень богатые люди, которые заинтересованы иметь какие-то преференции в политике", – сказала Кравчук.

Журналист Лещенко в разговоре высказал мнение, что будет финансировать проект Разумкова Ринат Ахметов. Евгения Кравчук на это не возразила.

Я могу сказать, что многие лица из "Разумной политики" и сам Разумков появляются на каналах Ахметова. Это очень заметно, практически каждый день и в разных форматах. Или это случайность? Думаю, нет,

– заметила "слуга народа".

Она выразила надежду, что Разумков будет честным с народом и сам публично заявит об этом лице.

Кравчук в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Разумков и его партия: что известно