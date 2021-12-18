Думаю, не случайность, – Кравчук не исключает, что партию Разумкова будет финансировать Ахметов
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков еще в ноябре подтвердил, что будет создавать собственную политсилу. Кто ее будет финансировать – пока неизвестно. Однако в "Слуге народа" не исключают, что к этому причастен Ринат Ахметов.
Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?". Она пояснила, что обычно такие партии финансируют именно олигархи.
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"По моему опыту, такие партии финансируют очень богатые люди, которые заинтересованы иметь какие-то преференции в политике", – сказала Кравчук.
Журналист Лещенко в разговоре высказал мнение, что будет финансировать проект Разумкова Ринат Ахметов. Евгения Кравчук на это не возразила.
Я могу сказать, что многие лица из "Разумной политики" и сам Разумков появляются на каналах Ахметова. Это очень заметно, практически каждый день и в разных форматах. Или это случайность? Думаю, нет,
– заметила "слуга народа".
Она выразила надежду, что Разумков будет честным с народом и сам публично заявит об этом лице.
Кравчук в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Разумков и его партия: что известно
- 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Это связывают с законопроектом об олигархах. Были слухи, что Разумков его тормозил.
- Уже в ноябре политик создал свое межфракционное объединение. В "Разумную политику" вошли 25 нардепов.
- Тогда же начали говорить и об амбициях Разумкова создать собственную партию. Уже 16 ноября он сам это подтвердил.