"Думал, укропы – село, а они столько наших колонн разбили": новый перехват разговоров оккупантов

Украинские военные продолжают перехватывать разговоры российских убийц. Оккупанты стараются во что бы то ни стало избежать участия в боевых действиях.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Они опубликовали новый перехваченный разговор.

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Думают, как лучше убежать

Россияне ждут всеобщую мобилизацию. Они беспокоятся, что контрактников могут не отпускать из армии по несколько лет. Также на записи разговора два захватчика обсуждают, как можно сбежать из Украины. Самый реалистичный вариант – отказ от участия в боевых действиях.

"Максимум – дисциплинарный батальон… Максимум – полгода дадут. Но что за полгода. Намного лучше, чем терпеть эту х…", – говорит оккупант.

Удивляются украинской армии

Кроме того, они общаются об украинских защитниках. Заявляют, что они оказались неожиданно сильными.

Думал, укропы – село, ничего не могут. А когда сюда приехал, подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х… его знает,

– говорит русский убийца.

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Вспомнили и о "хлопках" в Белгороде

В завершение разговора рашисты говорят о взрывах в Белгороде и причастна ли к этому украинская армия. Один из них удивляется, действительно ли это возможно, потому что думает, что Вооруженные Силы "в кольце". Однако получает такой ответ: "В каком кольце, кто сказал такое? Будь в кольце, не поставляли бы им оружие".

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