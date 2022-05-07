Про це 7 травня розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вони опублікували нову перехоплену розмову.

До теми Тут тільки один вихід – або "200-й", "або 300-й", – окупанти скаржаться на великі втрати

Думають, як ліпше втекти

Росіяни чекають на загальну мобілізацію. Вони переймаються, що контрактників можуть не відпускати з армії по кілька років. Також на записі розмови двоє загарбників обговорюють, як можна втекти з України. Найреалістичніший варіант – це відмова від участі в бойових діях.

"Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…", – говорить окупант.

Дивуються українській армії

Крім цього, вони спілкуються про українських захисників. Заявляють, що вони виявились неочікувано сильними

Думав, укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав, що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає,

– каже російський вбивця.

Розмова російських загарбників: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

Згадали й про "хлопки" в Бєлгороді

На завершення розмови рашисти говорять про вибухи у Бєлгороді й чи причетна до цього українська армія. Один з них дивується, чи це дійсно можливо, бо думає, що Збройні Сили "в кільці". Проте отримує таку відповідь: "В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю".

Може зацікавити – як діють окупанти в Херсоні: дивіться відео

Інші перехоплені розмови вбивць: останні новини