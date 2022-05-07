Про це 7 травня розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Вони опублікували нову перехоплену розмову.
До теми Тут тільки один вихід – або "200-й", "або 300-й", – окупанти скаржаться на великі втрати
Думають, як ліпше втекти
Росіяни чекають на загальну мобілізацію. Вони переймаються, що контрактників можуть не відпускати з армії по кілька років. Також на записі розмови двоє загарбників обговорюють, як можна втекти з України. Найреалістичніший варіант – це відмова від участі в бойових діях.
"Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…", – говорить окупант.
Дивуються українській армії
Крім цього, вони спілкуються про українських захисників. Заявляють, що вони виявились неочікувано сильними
Думав, укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав, що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає,
– каже російський вбивця.
Розмова російських загарбників: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)
Згадали й про "хлопки" в Бєлгороді
На завершення розмови рашисти говорять про вибухи у Бєлгороді й чи причетна до цього українська армія. Один з них дивується, чи це дійсно можливо, бо думає, що Збройні Сили "в кільці". Проте отримує таку відповідь: "В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю".
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Інші перехоплені розмови вбивць: останні новини
- Російські вбивці не очікували, що їхні розмови перехоплюють. Вони шукають, що їм загрожує.
- Зокрема, про те, що Служба безпеки України перехопила розмову з матір'ю, дізнався Іван Клименко. Рашист заявляв, що хоче вбити всіх українців й "витравити до Львова". Крім цього, хвалився перед мамою, що планує вирізати свастику на тілах вбитих.
- Родичі російських загарбників розповідають, що незадоволені поведінкою людей, яких вивезли з Донбасу.